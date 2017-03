Rozhovor vznikl pro časopis Direkt. www.idirekt.cz

DIREKT: Můžeme se z pozice kreativy podívat na komunikační kanál papírového direct mailu?

VLADISLAV BUREŠ: Vždy je rozdíl, jestli je zadání pro B2C nebo B2B. V první děláme hodně direct mailů pro finanční oblast, a ty jsou pak spíše servisní, kde není takový požadavek na kreativu. Kreativnější věci si klienti dovolí spíš v oblasti B2B, kde musí pro akvizici zákazníka mnohem víc zaujmout. V případě papírového direct mailu v B2C jde o jednoduchou komunikaci a spíše jen o udržení důstojné úrovně dopisů.

DIREKT: Jakou roli hraje vlastní text direct mailu?

VLADISLAV BUREŠ: Zásadní. V řadě zásilek vlastně nic jiného není. O to víc je zarážející, že řada finančních institucí nedokáže vytvořit dopis s jasným sdělením a obsahem. Chodí mně direct maily, jejichž obsah je často překombinovaný a sdělení se v textu ztrácí. Viděl jsem například dopis od jedné ze spořitelen, jež patří k lídrům trhu, který působil dojmem totálního zmatku.

Skoro to vypadalo, že se jednotlivá oddělení nedokázala domluvit na tom, co se řekne, a vznikl z toho jeden velký mutant. Myslím, že pokud se vůbec dělají kreativní direct maily, je to spíš v oblasti B2B. Pro firmy je velmi těžké dostat svou nabídku k cílové skupině. A volí pak papírovou formu, protože nemohou použít email ani telefon a musí vytvořit něco dostatečně atraktivního, aby na straně potenciálního klienta zaujali ty správné lidi.

DIREKT: Co v takové komunikaci kromě dobře zacílené nabídky může adresáta oslovit a překvapit v textu nebo ve vizuálu?

VLADISLAV BUREŠ: Osobně mám rád, pokud je v direct mailu nějaká dramatizace situace. Potřebujeme navodit určitý problém, který je následně v daném dopise vyřešen, a je tím zároveň představena nabídka. Může jít o nějaké překvapení nebo – pokud je to pro cílovou skupinu vhodné – i šok. To může výsledku pomoct. Klasickým problémem je vymyšlení taktiky, jak se dostat přes asistentku nebo sekretářku, aby se direct mail k manažerovi dostal. Kreativní koncept musí fungovat tak, aby dopis sekretářka nezaložila nebo rovnou nevyhodila. Jednoduchým trikem může být zásilka pravých belgických pralinek, které si asistentka nedovolí zkonzumovat sama a předá direct mail řediteli. Musí se ale dát pozor na to, aby zásilka měla nějakou souvislost s nabídkou. Jinak vyhodíte peníze za to, že řediteli a jeho asistence osladíte den.

DIREKT: Co akvizice nových zákazníků? Direct mail by měl pro ni být velkou příležitostí…

VLADISLAV BUREŠ: Direct mail je pro akvizici ideální a také jeden z mála kanálů, který lze k získání nových zákazníků dobře využít. Nedávno jsem slyšel o skvělé akviziční kampani, kdy firma Clever Maps dodala prodejci aut adresy lidí, kteří žijí na samotách nebo v hůře dostupných oblastech. Určili to myslím podle nadmořské výšky, dojezdové vzdálenosti a dalších parametrů. A na tyto lidi pak šel akviziční direct mail s nabídkou terénních aut. Není moc překvapivé, že kampaň byla velmi úspěšná. Když má kreativní oddělení takovou oporu v datech, stačí už jen vytvořit pěkný kreativní direct mail a bude to fungovat.

DIREKT: Dostal jste se vůbec někdy k úkolu, který byl závislý na segmentaci? Kdy se text připravoval pro různé segmenty?

VLADISLAV BUREŠ: Realita je bohužel pořád taková, že se v případě direct mailů segmentace neřeší. Cílová skupina je u bank bohužel definována pořád ve věku 18 až 65, a podle toho pak vypadá celkový přístup. Většinou pak jde jen o řešení konkrétního problému – například klientovi končí platnost kreditní karty.

Takové zadání se pak snažíte vyřešit nějakým silnějším nápadem, protože nic jiného v rukách nemáte. Může to být třeba koncept Zachraňte svou kartu, kdy se v direct mailu snažíš zákazníky kreativně přimět, aby svou kartu oživili. Segmentace ale spočívala jen v tom, že šlo o lidi, kteří kartu nepoužívali.

DIREKT: Jiná otázka je, jak direct mail zadat, aby kreativa měla co nejlepší pozici? Co kreativě komplikuje situaci?

VLADISLAV BUREŠ: Popis problému, cílové skupiny a charakteristika nabídky zadání většinou obsahuje. Co ale často chybí, je hlavní sdělení – to nejdůležitější, co lidem chceme předat. Proč by na naši nabídku měli reagovat. Terénní vůz pro lidi, kteří žijí na odlehlých samotách je perfektní a logické řešení. Proč by ale měli lidé reagovat třeba na půjčku nebo nabídku internetového připojení? Příkladem může být nabídka telefonů pro firmu. Sdělení se v tomto případě mohou velmi lišit podle toho, zda jde o zajištění bezpečnosti firemních dat, o úsporu nákladů nebo o to, aby lidé třeba mohli pracovat mimo firmu. Záleží na tom, zda se pak sdělení posílá IT pracovníkovi nebo finančnímu řediteli. Tuhle otázku si ale lidé z marketingu málokdy dokážou položit, natož ji správně vyřešit.

Další otázkou pak je, zda zvolili správný kanál, resp. jejich kombinaci. Je direct mail vhodné řešení? Nebyla by lepší SMS zpráva nebo email? A samozřejmě to funguje i obráceně. Dnes ho hodně tlačí digitální technologie a přitom direct mail může být mnohem efektivnější řešení.

DIREKT: Možností personalizace je dnes technologicky mnoho. Jaké máš zkušenosti s personalizovaným oslovením?

VLADISLAV BUREŠ: Personalizované oslovení je dnes v podstatě standard, i když se občas setkávám s tím, že do dopisů nebo e-mailingů musím napsat »Vážená paní, vážený pane«. Chyby a chaos v databázích tu budou vždy. Osobně se mně velmi líbí personalizace předmětu e-mailu. To je u e-mailingu nejradikálnější, protože e-mailová schránka je neuvěřitelně konkurenční prostředí. Zajímavé je v třeba oslovení křestním jménem, je ale otázka času, než tohoto prostředku začnou využívat všichni.

DIREKT: A vizuální personalizace?

VLADISLAV BUREŠ: Chtěli jsme nedávno dělat personalizaci, která by obsahovala fotografii adresáta. Problém je ale v tom, že firmy nemají databáze kompletní. Viděl jsem direct maily s personalizovanou grafikou, resp. fotografiemi a textem. Je to asi cesta, jak adresáta zaujmout. Na druhou stranu výstup vypadal občas křečovitě a nepřirozeně. Možná je to ale jen otázka lepší práce art directora.

DIREKT: Zabýváte se z pohledu kreativy i obálkou?

VLADISLAV BUREŠ: Obálka je pro kreativu skvělý prostor. Vzpomínám na řešení, kdy jsme posílali ručně ohořelý dopis v průhledné obálce s nabídkou pojištění firem. Myslím, že průhlednost obálky stála za vyšší efektivitou zásilky. Kdybychom to dali jen do klasické obálky, část adresátů bychom patrně ztratili. Pro Komerční banku jsem dělal velmi úspěšný direct mail, kdy na obálce bylo sdělení psané morseovkou. Tady asi zafungoval sentiment, řekněme retro, a direct mail byl neuvěřitelně úspěšný. Dokážu si představit, že někdo tu morseovku na obálce začal luštit, aby si ověřil, že ji ještě zná.

Je dobré si ale uvědomit, že v některých případech může mít »čistá« obálka lepší výsledky. Lidově řečeno z ní »nesmrdí« reklama. Týká se to především zásilek na stávající zákazníky, kteří si mohou myslet, že jim banka nebo firma píše o něčem důležitém, a pro svůj vnitřní klid zásilku otevřou.

DIREKT: Jak přistupujete ke kombinaci emailu a papírového direct mailu? Jsou rozdíly v modifikacích nebo se věc řeší pouhým překlopením?

VLADISLAV BUREŠ: Tuto věc bohužel klienti často pojímají jako pouhé překlopení z jednoho kanálu do druhého. Moje doporučení je – dopis zpracovat klasicky, ale nepřevádět jej v téže formě do emailu. V e-mailingu využít spíš klíčový vizuál nebo infografiku. Já se na e-mailing snažím dívat jako na titulku časopisu – jednoduchá sdělení, výrazná vizualizace.

Dopis si totiž vezme adresát do ruky a má čas jej prostudovat, ale email funguje jinak – adresát jej proskenuje a jde dál. Rozsáhlejší informace by tedy neměly být v emailu, ale na webu, kde se adresát sdělení dozví víc. Prosté překlopení mezi dopisem a emailem je špatná cesta. Bohužel to banky takto dělají, protože mají problém, že nesmějí z e-mailingu odkazovat kvůli phishingu. Je také na zvážení, zda e-mail funguje jako »reminder« nabídky, která přišla poštou, nebo stojí samostatně.

DIREKT: Jak je to v současnosti s klasickou formou textového emailu ve srovnání s HTML emailem?

VLADISLAV BUREŠ: Nyní má asi 20 % adresátů stále nastaven klasický textový email. Týká se to především nejrůznějších freemailů. Zbytek přijímá HTML emaily. Dnes se ale standardně připravují dvě varianty emailů – jak klasický, tak HTML a adresátovi je doručen ten, který mu vyhovuje.

DIREKT: Řešíte u papírového direct mailu délku dopisu, přílože, katalog?

VLADISLAV BUREŠ: Myslím, že dnes v záplavě informací rozsáhlé dopisy už nemají místo. Když dnes dopis přijde, měl by být jen o vyvolání zájmu a zbytek by se adresát měl dovědět na webu, infolince nebo pobočce. Nemám rád, ani když jsou k dopisu přikládány brožury nebo letáky. Proč něco dovysvětlovat, když sdělení nedokáže dotáhnout dopis samotný?

